Предстоятель РПСЦ призвал учитывать церковные праздники при назначении дат экзаменов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий считает, что назначаемые без учета церковного календаря даты экзаменов лишают верующих школьников возможности посещать богослужения.

"Даты экзаменов назначаются без учета церковного календаря. К примеру, итоговое сочинение у 11-х классов в этом году было назначено на великий праздник - введение Богородицы. А предстоящий экзамен по русскому языку назначен на праздник Вознесения Господня, что делает невозможным посещения в этот великий день богослужений и праздников", - сказал он во вторник на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями на тему "Актуальные вопросы подготовки научно-преподавательских кадров в сфере национальных и религиозных отношений в образовательных и научных организациях" в Совете Федерации.