Директор Музея истории ГУЛАГа предложил создать базу данных жертв политических репрессий

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать базу данных жертв политических репрессий. С таким предложением он выступил на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"В нашем музее существует центр документации, куда каждый год обращаются тысячи наших сограждан с просьбой помочь им в поиске <…> Эта информация рассыпана в архивах, и ее поиск каждый раз - отдельная поисковая операция. Не всегда она успешна, зачастую бывают пронзительные истории нахождения, когда человек в преклонном возрасте находит информацию, фотографию своих родителей, которые были расстреляны", - сказал Романов.

Однако, по его словам, чаще происходит так, что человек не может получить информацию о своих родственниках. "Один пример - пенсионер, который долгие годы искал информацию о своем отце. Он знает, в каком архиве это находится. Ему предлагают оплатить услуги архива больше 10 тыс. рублей, но он не может этого сделать, ему нужно накопить эти деньги, чтобы получить копию следственного дела своего отца. Второй пример - обращение в ведомственные архивы, когда родственники получают ответ, что должны предоставить согласие или нотариальную доверенность от расстрелянного в 37-м году", - рассказал директор Музея истории ГУЛАГа.

В качестве положительного примера Романов привел базу данных по погибшим бойцам, разработанную Минобороны по указу президента. "Там представлено более 17 млн отсканированных документов, 20 млн учетных записей. Мне кажется, вот этот опыт нужно применить и здесь, создание базы данных по жертвам политических репрессий - это то дело, которого ждут миллионы наших сограждан", - добавил он.

Путин отметил, что создание подобной базы возможно, но необходимо очень аккуратно обращаться с информацией. "То, что здесь нужно поработать над совершенствованием всех процедур нормативной базы, я не сомневаюсь. Но сделать это нужно очень аккуратно, потому что такой беспрепятственный доступ к архивным материалам, он, знаете <…> Здесь есть и риски большие. Мы знаем, как работало НКВД в 1930-е годы, и не всегда родственникам может быть приятно открыть дела своих предков. Это может быть и компрометирующая информация, надо к этому относиться очень бережно", - сказал президент.

По его словам, порядок, конечно, нужно совершенствовать. "Надо быть очень аккуратным с этой информацией, можно такие штампы наложить на людей - из поколения в поколение пойдет. Надо быть очень внимательным. Но, здесь я с вами согласен, либерализация какая-то доступа тоже, наверное, возможна. Давайте подумаем вместе", - заключил Путин.