Выплаты на первого ребенка получили более полумиллиона семей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ежемесячные выплаты на первого ребенка с 2018 года получили порядка 513 тыс. семей, всего в этом году на эти цели было израсходовано 41,4 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом во вторник сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"С 2018 года ежемесячные выплаты на первого ребенка получили уже более полумиллиона семей. Если быть точным, по состоянию на 1 ноября выплаты назначены на 513 тыс. детей", - сказал Топилин, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Министр добавил, что всего в этом году в федеральном бюджете на данную выплату предусмотрено 51,6 млрд рублей, из них 41,4 млрд рублей уже израсходовано. "Кроме того, по состоянию на 1 ноября, с 2018 года принято 108,7 тыс. решений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка из средств материнского капитала", - сказал глава Минтруда России, отметив, что в 2019 году расходы на эти цели составили 11,7 млрд рублей.

С 1 января 2020 года будет увеличен срок осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго ребенка - с полутора до трех лет. Кроме того, в программу смогут войти семьи со среднедушевым доходом до двух прожиточных минимумов, а не полутора, как сегодня. "В связи с расширением программы поддержки семей с детьми в 2020 году в федеральном бюджете на выплаты первым детям предусмотрено порядка 150 млрд рублей", - отметил Топилин.

По оценке Минтруда России, при установлении в качестве критерия нуждаемости двукратной величины прожиточного минимума потенциальная численность получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка увеличится с 45 % до 70% от семей, где рождаются первые дети.

Ежемесячные пособия на первого и второго ребенка выдают с 1 января 2018 года семьям, в которых первый или второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Размер выплаты зависит от региона - он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2019 году, она получит ее в размере прожиточного минимума для детей за II квартал 2018 года. В 2019 году средний размер выплаты составляет 11,2 тыс. рублей, в 2020 году средний размер выплаты составит около 12 тыс. рублей.