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Образовательная модель ЮНЕСКО на базе Госуниверситета управления станет международной

В этом году в мероприятии приняли участие более 100 российских студентов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Образовательная модель ЮНЕСКО, которую Государственный университет управления (ГУУ) проводит во вторник с участием представителей международной организации, в следующем году пройдет при участии студентов зарубежных университетов. Об этом ТАСС сообщила проректор вуза, исполнительный директор кафедры ЮНЕСКО Светлана Малкарова.

Образовательная модель ЮНЕСКО - отдельное направление международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект (ИИ) и цифровая экономика", проходящего 9-10 декабря. В научно-деловой игре, посвященной аспектам развития в мире технологий ИИ, приняли участие более 100 российских студентов, обучающихся в области международных отношений и международного права в МГИМО и Дипломатической академии МИД России, МГУ имени М.В. Ломоносова, РУДН, РГГУ и НИУ ВШЭ. По итогам дебатов они сформировали комплексный документ, отражающий основные преимущества и угрозы распространения технологий ИИ, который будет представлен ЮНЕСКО.

"В 2020 году образовательная модель ЮНЕСКО пройдет с участием представителей зарубежных вузов. Решение было принято организаторами научно-деловой игры по итогам образовательной модели ЮНЕСКО, прошедшей 10 декабря в Москве при участии специалиста сектора коммуникации и информации международной организации Яко Дю Туа. К участию в научно-деловой игре в следующем году будут приглашены представители вузов-партнеров кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний (информационного общества)", созданной в ГУУ в 2019 году и выступающей организатором образовательной модели", - пояснила она.

Ожидается, что в числе университетов, представители которых примут участие в следующей модели ЮНЕСКО, будут образовательные учреждения из стран Европы, СНГ и Китая. "Представительство ЮНЕСКО в экспертной комиссии образовательной модели будет расширено", - заключила Малкарова.

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