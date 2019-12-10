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Путин выступил за "золотую середину" в определении критериев жесткости действий полиции

Президент отметил, что это качается, в частности, оценки действий на несанкционированных митингах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно найти "золотую середину" при определении критериев жесткости действий полиции, в том числе на несанкционированных митингах.

"Это повсеместная проблема, во всем мире то же самое, нам с вами нужно найти "золотую середину", - сказал глава государства во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). "Можно ли женщину бить в живот и можно ли бить полицейского? Нельзя, конечно, женщину бить в живот, но если кто-то бьет женщину в живот, это не значит, что кто-то получает право бить полицейского, и наоборот", - подчеркнул он.

В связи с этим Путин привел негативные примеры из международного опыта. "Я своими глазами видел: остановил полицейский машину в США, женщина выскочила и побежала… Ну, догоните, найдите ее… [Полицейский ] пистолет достал, в спину прямо - бах, бах и все", - рассказал он. - Наказали? Нет".

"Посмотрите, как расправляются там с демонстрантами - на месте заканчивают людей. Хоть кого-то наказали? Нет", - акцентировал внимание президент РФ.

"Это не значит, что мы должны это повторять, Боже нас упаси. И то, что вы поднимаете этот вопрос, это правильно", - обратился он к обозначившему данную тему члену СПЧ Николаю Сванидзе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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