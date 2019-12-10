Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Таким образом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) он прокомментировал предложение одного из участников встречи.

"Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода. Но я тоже вас услышал", - сказал Путин.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году. Выходной 31 декабря при этом, согласно инициативе, не подразумевает увеличения числа праздничных дней, обозначенных в Трудовом кодексе.