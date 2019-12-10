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Чемпионат WorldSkills

Чемпионат WorldSkills Russia с новыми компетенциями открылся в Новгородской области

Оценивать работы участников соревнований будут около 500 экспертов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. Региональный чемпионат WorldSkills Russia, в котором несколько сотен конкурсантов будут соревноваться в мастерстве по 47 компетенциям, стартовал в Новгородской области. В четвертых для региона соревнованиях, для участников организовали 20 новых компетенций, сообщила в ходе церемонии открытия министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова.

"У нас сегодня стартует важное событие для региона. В этом чемпионате 47 компетенций, причем 20 из них - новые. Участвовать в чемпионате будут около 500 молодых людей", - сказала Серебрякова, отметив, что в прошлом году количество участников этих соревнований было равно 250.

В этот раз школьники и студенты из учебных заведений Новгородской области впервые будут соревноваться в мастерстве по таким направлениям, как "Проектирование нейроинтерфейсов" (предполагает настройку и программирование устройств), "Промышленная робототехника", "Сварочные технологии", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин" и другим. Третьекурсница новгородского политехнического колледжа Анастасия Львова выбрала для проверки знаний также одну из новых компетенций, в которой будут соревноваться пять команд, - "Разработка виртуальной и дополненной реальности". Как пояснила студентка, за два дня участники должны создать два приложения для гаджетов.

"Залог победы - это саморазвитие. Нужно не только понимать это [принцип разработки], но и уметь cделать, причем быстро и качественно. Главное для победы, думаю, - реализация программы. Ведь если программа не откроется, тогда все остальные критерии не имеют значения", - сказала ТАСС Анастасия Львова.

Оценивать работы участников соревнований будут порядка 500 экспертов. Это социалисты новгородских предприятий, преподаватели образовательных учреждений, предприниматели. Марина Демидова - колорист и новгородский предприниматель - выступает в качестве эксперта на новой площадке соревнований по парикмахерскому искусству. "Для оценки ребят есть более 10 критериев, в них есть санминимум, умение общаться с клиентами, разбираться в колористике", - сказала ТАСС эксперт.

Также в региональный чемпионат включены компетенции для соревнований новгородцев старше 50 лет - блок для них назван "Навыки мудрых". Они покажут профессиональное мастерство в направлениях "Медицинский и социальный уход", "Администрирование отеля", "Организация экскурсионных услуг" и "Электромонтаж". IV открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" продлится до 14 декабря.

Новгородская область в движении WorldSkills

Также в ходе открытия чемпионата региональные власти отметили, что в 2021 году в Великом Новгороде пройдет национальный финал чемпионата WorldSkills Russia. По словам министра образования области Евгении Серебряковой, новгородские школьники и студенты колледжей примут участие в 62 из 76 компетенций, а основной площадкой станет будущая Новгородская техническая школа [НТШ], которая должна быть построена к 2021 году. Ожидается, что в регион приедут более 2 тыс. конкурсантов и экспертов из 85 субъектов страны.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Новгородская область присоединилась к движению WorldSkills Russia в июле 2016 года.

Теги
РоссияWorldSkillsНовгородская область
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