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Детский омбудсмен считает, что родители живущей в клинике в Москве девочки заботятся о ней

По словам Анны Кузнецовой, мать девочки выказывает "искреннюю тревогу" за здоровье ребенка

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что к ней обратились родители девочки, которая всю жизнь прожила в медицинском центре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве.

Ранее в расследовании Катерины Гордеевой, опубликованном на сайте "Медузы", сообщалось, что родившаяся в 2014 году в этой клинике девочка после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных. По данным издания, с тех пор ребенок находится в медучреждении пять лет.

"К нам обратились родители с запросом о том, чтобы мы остановили органы опеки и попечительства, которые продолжают вмешиваться в семью, диктовать им, что нужно делать. На самом деле, все основания для такого заявления в отношении органов опеки на тот момент, безусловно, были, потому что они не лишены родительских прав, все обязательства исполняют и заботятся о своем ребенке", - сказала Кузнецова во вторник журналистам.

Семью ребенка она охарактеризовала как "обеспеченную, многодетную, полную", а мать девочки, по ее мнению, выказывает "искреннюю тревогу" за здоровье ребенка. "В связи с этим она поместила ее в одну из лучших больниц и продолжает заботиться, финансово обеспечивая договорные обязательства с этой клиникой", - подчеркнула Кузнецова.

По ее словам, на данный момент органы опеки и попечительства готовят исковое заявление в суд о лишении родительских прав, либо же родители решат забрать ребенка. "Органы опеки и попечительства еще раз подтвердили свою готовность сопровождать эту ситуацию, помогать, как-то поискать решение вместе, чтобы все-таки ребенок был в семье", - отметила она.

Вместе с тем Кузнецова сообщила, что последняя встреча с родителями закончилась отказом в возвращении ребенка.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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