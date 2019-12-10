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Власти Петербурга предупредили об активизации сайтов-двойников по продаже билетов в театры

Для противодействия сайтам-клонам создан единый реестр театров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга в преддверии новогодних праздников зафиксировал активизацию работы незаконных сайтов-двойников, предлагающих горожанам и туристам билеты на спектакли и концерты со значительной наценкой. Как сообщила во вторник пресс-служба комитета, для противодействия сайтам-клонам власти создали единый реестр театров на официальном интернет-портале городской администрации.

"Например, в сети функционируют поддельные сайты Театра комедии им. Н. П. Акимова, театра "Мюзик-холл", Михайловского театра и многих других учреждений, в том числе федерального подчинения. Наценки порой достигают 200-300% <…> Одной из мер противодействия работе сайтов-клонов станет создание единого реестра театров и концертных организаций на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в разделе комитета по культуре", - говорится сообщении.

На сайте содержится информация о федеральных, городских и районных театрах и концертных организациях в Санкт-Петербурге, а также об аналогичных учреждениях Ленинградской области, расположенных на территории города. На портале приводятся ссылки на их официальные сайты.

Отмечается, что меры противодействия нелегальной деятельности сайтов-двойников стали предметом обсуждения на ряде совещаний в комитете по культуре при участии специалистов комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по информатизации и связи, комитета по печати и взаимодействию со СМИ, представителей Роскомнадзора, полиции, а также директоров государственных театров и концертных организаций.

В комитете напомнили, что обезопасить себя от возможных подделок и действий мошенников, продающих фальшивые билеты, можно только приобретая билеты у официальных распространителей. Также перед покупкой рекомендуется внимательно изучать название сайта и его структуру.

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