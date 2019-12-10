Экспозиция о войне появится вместо ресторана в павильоне напротив Пискаревского кладбища

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Павильон напротив Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге будет переоборудован под экспозицию о Великой Отечественной войне патриотического объединения "Ленрезерв". Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

Павильон первоначально работал как магазин цветов, а затем был выкуплен для размещения ресторана, но такая перспектива возмутила горожан.

"Появление заведения общепита в священном для города месте вызвало возмущение жителей, которые пожаловались губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Глава города обратился к социально ответственному бизнесу. На просьбу губернатора откликнулся Анатолий Бернштейн - создатель выставочного комплекса "Ленрезерв", где представлены автомобили, военная техника и другие материальные свидетельства времен Великой Отечественной войны. Сегодня с собственником магазина "Цветы" был подписан договор купли-продажи. Также был расторгнут договор аренды сроком на пять лет с ресторатором", - говорится в сообщении.

По данным представителей городской администрации, собственнику и арендатору выплачены все необходимые компенсации, ресторан уже не работает. В помещении площадью 250 кв. м планируется разместить экспозицию, тематически связанную с блокадой Ленинграда. Ожидается, что выставка будет развернута к 75-летию Победы - 9 мая 2020 года, но первые экспонаты могут появиться уже к 27 января 2020 года - 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились самой суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся там не будет опознана никогда.

Мемориальный комплекс был открыт на этом месте в 1960 году.