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СМИ: суд отклонил апелляцию Билла Косби, признанного виновным в домогательствах

Адвокаты актера утверждали, что показания пяти обвинявших комика в домогательствах женщин были предвзятыми

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Суд штата Пенсильвания отклонил во вторник апелляцию адвокатов американского комедийного актера 82-летнего Билла Косби, поданную на вынесенный ему ранее приговор по обвинениям в домогательствах. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Адвокаты актера утверждали, что показания пяти обвинявших Косби в домогательствах женщин были предвзятыми и касались событий, произошедших более 20 лет назад.

В постановлении апелляционного суда отмечается, что события, о которых шла речь на процессе над Косби, "произошли достаточно давно", однако "целый ряд факторов указывает на то, что приведенные данные заслуживают доверия".

Суд присяжных в апреле 2018 года признал Кобси виновным в домогательствах и насильственных действиях сексуального характера в отношении сотрудницы Темпльского университета Андреа Констанд. В сентябре того же года актер был приговорен к тюремному заключению. В настоящее время он отбывает срок в тюрьме неподалеку от Филадельфии (штат Пенсильвания).

Косби известен ролями в фильмах "Возвращение в страну Оз" (Journey Back to Oz, 1974), "Джек" (Jack, 1996), "Комик" (Comedian, 2002), а также по телесериалу "Шоу Косби" (The Cosby Show, 1984-1992).

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