Путин поблагодарил правозащитников за предложение защитить его право на отдых

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин рассказал региональным уполномоченным по правам человека, что вернулся с саммита "нормандской четверки" только утром во вторник, но от предложения защитить его право на отдых отказался.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила главу государства с Международным днем защиты прав человека и поблагодарила за возможность нынешней встречи. Она заметила, что уполномоченные по правам человека обратили внимание на напряженный график президента, который вернулся с саммита в "нормандском формате" только ночью.

"Утром, прилетел только утром", - поправил Москалькову Путин. "Это еще хуже, мы тоже все вместе хотели бы защитить ваши права на отдых", - ответила уполномоченный по правам человека. "Спасибо!" - с улыбкой и под аплодисменты собравшихся поблагодарил глава государства.

9 декабря российский лидер принимал участие в саммите в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) по урегулированию на Украине. Итоговая пресс-конференция началась в районе двух часов ночи по московскому времени 10-го декабря.