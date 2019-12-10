В китайском Санья открылась для публики совместная фотовыставка ТАСС и "Синьхуа"

САНЬЯ /Китай/, 10 декабря. /ТАСС/. Десятки гостей собрались во вторник в выставочном зале отельного комплекса Mangrove Tree Hotel в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай), где открылась фотовыставка ТАСС и агентства "Синьхуа", посвященная 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР. В торжественном осмотре экспозиции приняли участие генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и заведующая отдела пропаганды парткома КПК провинции Хайнань Сяо Инцзы.

"Они здесь оба хорошо получились", - сказал во время осмотра экспозиции Сергей Михайлов, указывая на фото президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые "приветствуют" гостей у входа на выставку. "На этой фотографии два лидера вместе открывают совместное будущее России и КНР. Отношения лидеров способствует сближению народов двух стран". - отметила Сяо Инцзы. Она также добавила, что "этот снимок отражает дружбу между китайцами и россиянами, как с политической точки зрения, так и с человеческой".

Особое внимание публики заслужила фотография 2015 года, на которой запечатлена встреча российского и китайского ветеранов. "Это моя любимая фотография. Два ветерана встречаются в Чанчуне, это 2015-й год - год 70-летия Победы, - сказал Михайлов, показывая на снимок. - В Москве мы представляли ее на выставке в Большом театре, она как раз больше всего понравилась двум лидерам - Путину и Си Цзиньпину". В свою очередь Сяо Инцзы назвала фото "очень трогательным".

В экспозицию, посвященную 70-летней истории отношений России и КНР, вошли 70 снимков - 35 предоставлены китайским агентством "Синьхуа", вторая половина - ТАСС. Некоторые кадры демонстрируются широкой публике впервые. Здесь и запечатленные на пленке моменты из политической жизни двух стран, советские, российские и китайские деятели искусства, лица простых граждан двух стран, а также кадры последних двух десятилетий, когда отношения наших стран вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Церемония открытия выставки состоялась 9 декабря, однако широкому кругу посетителей она стала доступна на следующий день. Экспозиция продлится до 16 декабря.

Фотовыставка ТАСС и "Синьхуа" открылась в Санья в рамках проведения здесь Недели российской культуры. Наряду с редкими кадрами информагентств российская сторона привезла на остров Хайнань выступление Московского государственного академического театра танца "Гжель", выставку живописи Академии художеств имени И.Е. Репина, показ золотой коллекции киностудии "Союзмультфильм", а также полнометражные мультфильмы "Гофманиада" и "Снежная королева".