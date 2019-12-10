Место памяти с портретом Лужкова организовали возле здания мэрии

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Место памяти, куда жители города могут принести цветы в память об умершем во вторник бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, организовали возле стен столичной мэрии, передает корреспондент ТАСС.

"До него город был без лица".

"До него город был без лица". Что говорили о Юрии Лужкове

Лужков умер во вторник. Ему было 83 года. Он являлся мэром Москвы с 1992 года по 2010 год.

У стен мэрии установили стол, на котором размещен портрет Лужкова с траурной лентой. Также в память о нем лежат цветы от жителей столицы, рядом с ними горят свечи. Каждый пришедший может оставить запись о Лужкове в лежащей рядом с портретом книге памяти.

За безопасностью на организованном месте памяти следят сотрудники правоохранительных органов. Также установлены рамки металлоискателя.