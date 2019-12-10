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Умер Юрий Лужков

Место памяти с портретом Лужкова организовали возле здания мэрии

У стен мэрии установили стол, на котором размещен портрет бывшего градоначальника с траурной лентой
Описание
© Инна Шимкова/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Место памяти, куда жители города могут принести цветы в память об умершем во вторник бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, организовали возле стен столичной мэрии, передает корреспондент ТАСС.

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Лужков умер во вторник. Ему было 83 года. Он являлся мэром Москвы с 1992 года по 2010 год.

У стен мэрии установили стол, на котором размещен портрет Лужкова с траурной лентой. Также в память о нем лежат цветы от жителей столицы, рядом с ними горят свечи. Каждый пришедший может оставить запись о Лужкове в лежащей рядом с портретом книге памяти.

За безопасностью на организованном месте памяти следят сотрудники правоохранительных органов. Также установлены рамки металлоискателя.

Теги
РоссияЛужков, Юрий МихайловичУмер Юрий Лужков
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