Финансирование программы по обеспечению жильем молодых семей в Адыгее выросло на 22%

МАЙКОП, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Адыгеи увеличили в этом году финансирование программы по обеспечению жильем молодых семей более чем на 20% - до 244 млн рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики.

"В этом году участниками программы по обеспечению жильем молодых семей в Адыгее стали 339 молодых семей, это на 55 семей больше, чем в минувшем. Финансирование программы в этом году выросло на 22%, на эти цели было направлено порядка 244 млн рублей, тогда как в 2018 году - более 200 млн рублей", - сказали в пресс-службе ведомства.

В республике молодым семьям предоставляют социальную выплату на приобретение квартиры или строительство индивидуального жилого дома, а также выделяют земельные участки. Рост числа получивших сертификаты произошел за счет увеличения финансирования субсидий по республиканской госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 годы" и федеральной госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". В целом за последние 13 лет господдержка молодых семей Адыгеи в этой части превысила 1 млрд рублей, пояснили в министерстве.

Участником федеральной целевой программы может стать молодая семья, в которой один ребенок или более, при этом возраст каждого из супругов или одного родителя (в неполной семье) не превышает 35 лет. Программа ориентирована на молодые семьи, которые имеют возможность взять ипотечный кредит, добавив средства материнского капитала либо часть собственных сбережений. Госсубсидия, сумма которой по Адыгее составляет в среднем порядка 190 тыс. рублей на человека, позволяет сделать молодежи первоначальный взнос при приобретении жилья, добавили в Минстрое республики.