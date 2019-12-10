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ТНТ покажет сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли

В сериале также сыграли Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Елена Сумская, Михаил Полицеймако и другие

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении начнет показ сериала "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом корр. ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе канала.

"Завтра на ТНТ начнется показ сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским - оригинальной сатиры на современную политику и отношения народа и власти на Украине", - отметили в пресс-службе.

По сюжету, главный герой - учитель истории Василий Петрович Голобородько настолько разозлен всем, что происходит вокруг - коррупцией, разрухой, кумовством, что в кураже выкрикивает полуматерный монолог, в котором грозится устроить президенту жизнь простого учителя, а простому учителю наконец позволить жить так, как живет президент. По просьбе учеников Василий Петрович выдвигается в президенты Украины и побеждает.

Сериал придумала студия "Квартал 95" - компания, выросшая из одноименной команды КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский. Первый эпизод сериала на телеканале 1+1 прошел с долей 26% по аудитории 18-54 и стал абсолютным лидером украинского телерейтинга. Также сериал был куплен стриминговым гигантом Netflix под названием Servant of the People, а на российском телевидении "Слугу народа" впервые покажут на канале ТНТ.

Кроме Зеленского, который известен как актер комедийных фильмов "Ржевский против Наполеона", "Любовь в большом городе", "8 лучших свиданий", в сериале сыграли Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Елена Сумская, Михаил Полицеймако и др.

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РоссияЗеленский, Владимир Александрович
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