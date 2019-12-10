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WorldSkills Russia планирует внедрять компетенции будущего в программы российских вузов

Блок компетенций будущего впервые был представлен на чемпионате WorldSkills в Казани

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" намерен массово внедрять компетенции будущего (Future Skill) в образовательные программы российских вузов и колледжей. Об этом сообщила ТАСС директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций союза Екатерина Никул.

По ее словам, блок компетенций будущего Future Skills впервые был представлен на чемпионате WorldSkills в Казани в августе 2019 года. Россия стала первой страной, у которой получилось организовать соревнования по этому блоку в рамках мирового чемпионата. Например, участники соревновались в промышленной робототехнике, реверсивном инжиниринге, машинном обучении и больших данных, виртуальной и дополненной реальности, в управлении беспилотниками.

"Мы продемонстрировали их в Казани, сейчас у вузов и колледжей будет возможность внедрить эти компетенции. Я могу сказать, что Москва очень активно включилась в работу, добавляет компетенции Future Skills в образовательные программы. Пока не так много образовательных организаций, но мы над этим работаем. Как раз прицел на Евро (чемпионат EuroSkills - прим. ТАСС), на работу с вузами, на развитие компетенции будущего, чтобы они были включены образовательные программы в вузах", - сообщила Никул.

Она также отметила, что союз ведет работу с вузами России, которые планируется сделать центрами разработки и апробации компетенций будущего. Никул подчеркнула, что "проект должен идти от научного знания к массовой подготовке".

"На европейском чемпионате мы предполагаем расширить сферу Future Skills. Так, например, была не охвачена зона био- и "зеленых" технологий, медицины, сферы экологии, креативной индустрии", - сообщила Никул, добавив, что данные компетенции пока на стадии сборки.

Положительный опыт

"Были попытки стран собирать что-то подобное, но это было скорее в формате выставки. А вот такие полномасштабные соревнования с привлечением международных участников нашей страной были проведены впервые. При этом общие соревнования проводились по более чем 50 компетенциям, а в блоке Future Skills - 25. Достаточно серьезная работа с учетом сложности сборки профилей этих компетенций ", - добавила Никул.

Она отметила, что российское и международное экспертное сообщество положительно оценило как само мероприятие, так и соревнования по Future Skills. "Планируем продолжать развивать эту тему и на нашем национальном уровне", - сказала Никул.

Также она выразила надежду, что некоторые компетенции из блока Future Skills войдут в общий медальный зачет уже на чемпионате мира, который пройдет в Шанхае. Так, российская сторона готова поделиться своим опытом и знаниями с Китаем.

О соревнованиях

WorldSkills International - международное движение, целью которого является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году. Движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.

На международных соревнованиях по профессиональному мастерству Россия ежегодно подтверждает мировое лидерство. На 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 российская национальная сборная заняла второе место в общекомандном зачете, всего завоевав 14 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, а также 25 медальонов за профессионализм. Шанхай станет столицей 46-го чемпионата мира по профессиональному мастерству в 2021 году.

EuroSkills являются самыми масштабными в Европе соревнованиями по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет. Мероприятие проводятся раз в два года в одной из 29 стран-участниц движения WorldSkills Europe. В 2020 году состязание пройдет в городе Грац в Австрии, а в 2022 году - в Санкт-Петербурге. Кандидатуру Петербурга единогласным решением утвердили представители 28 стран-участниц WorldSkills Europe на ежегодной генеральной ассамблее европейской организации.

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