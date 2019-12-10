Источник: Юрия Лужкова похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище

Чем запомнился Юрий Лужков на посту мэра Москвы

От МКАД до "Москва-Сити".

От МКАД до "Москва-Сити". Чем запомнился Юрий Лужков на посту мэра Москвы

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Его похоронят недалеко от могилы бывшего председателя правительства и главы МИД России Евгения Примакова, сообщил ТАСС источник в мэрии.

"Юрий Лужков будет похоронен 12 декабря в 15:00 на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Примакова", - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил ТАСС, что отпевание Лужкова пройдет 12 декабря в 11:00 в храме Христа Спасителя. Его совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.