Источник: Юрия Лужкова похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдут 12 декабря на Новодевичьем кладбище.
Его похоронят недалеко от могилы бывшего председателя правительства и главы МИД России Евгения Примакова, сообщил ТАСС источник в мэрии.
"Юрий Лужков будет похоронен 12 декабря в 15:00 на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Примакова", - сказал собеседник агентства.
Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил ТАСС, что отпевание Лужкова пройдет 12 декабря в 11:00 в храме Христа Спасителя. Его совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.