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Умер Юрий Лужков

Источник: Юрия Лужкова похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище

Его похоронят недалеко от могилы Евгения Примакова, сообщил источник в мэрии

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдут 12 декабря на Новодевичьем кладбище.

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Его похоронят недалеко от могилы бывшего председателя правительства и главы МИД России Евгения Примакова, сообщил ТАСС источник в мэрии.

"Юрий Лужков будет похоронен 12 декабря в 15:00 на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Примакова", - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил ТАСС, что отпевание Лужкова пройдет 12 декабря в 11:00 в храме Христа Спасителя. Его совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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