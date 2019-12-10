Глава Орловской области объявил 31 декабря выходным для женщин-госслужащих

ТАСС, 10 декабря. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сделал 31 декабря выходным днем для женщин, работающих в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции и в подведомственных структурах. Об этом он сообщил во вторник в своем -аккаунте.

"Я принял решение в рамках предоставленных полномочий объявить 31 декабря 2019 года выходным днем для всех женщин, которые работают в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции и в подведомственных структурах", - написал он.

Глава региона также обратился с рекомендацией распространить инициативу к главам законодательной и исполнительной властей, а также органам местного самоуправления и выразил надежду, что инициативу поддержат орловские бизнесмены. "Новому, 2020 году предшествуют рабочие дни. И это значит, что наши женщины будут вновь недосыпать, бегать по магазинам, стоять у плиты, стараясь успеть накрыть стол", - отметил Клычков.

Выходной 31 декабря объявили еще несколько субъектов, включая Кировскую и Томскую области. Президент России Владимир Путин во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.