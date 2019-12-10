Путин проведет заседание оргкомитета "Победа" и посетит прием в честь Героев Отечества

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Кремле заседание организационного комитета "Победа" и посетит традиционный торжественный прием в честь Дня Героев Отечества. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В Кремле отметили, что основной темой заседания оргкомитета "Победа" будет подготовка к проведению Года памяти и славы, сохранение памяти о Великой Отечественной войне и предотвращение фальсификации ее истории. "Кроме того, на заседании будут затронуты меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, деятельность поисковых отрядов и реализация проекта "Без срока давности", а также военномемориальная работа, в том числе ход строительства Ржевского мемориала советскому солдату", - говорится в сообщении.

Указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы "в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне" был подписан президентом в июле. Путин неоднократно говорил о недопустимости фальсификации истории.

"Память о Великой Отечественной войне, о ее правде - это наша совесть и наша ответственность", - сказал российский лидер, выступая на Параде Победы в Москве 9 мая 2019 года. Он отметил, что в ряде государств сегодня осознанно искажают события войны, "бесстыдно врут своим детям" и "предают своих предков". "Наш святой долг - защитить подлинных героев", - подчеркнул Путин, заявив о преклонении перед всеми ветеранами поколения победителей.

Оргкомитет "Победа" был создан в августе 2000 года. Он разрабатывает предложения президенту РФ по определению приоритетных направлений государственной политики в области патриотического воспитания, решению проблем ветеранов. Кроме того, комитет готовит и проводит мероприятия в связи с памятными событиями в военной истории России, а также координирует работу органов власти, общественных организаций и граждан по этим направлениям. В состав оргкомитета входят руководители администрации президента, правительства, Совета Федерации, Госдумы и министерств, а также полпреды президента в федеральных округах и представители ряда общественных организаций.

Прием для героев

Также Путин примет в среду участие в ежегодном торжественном приеме в честь Дня Героев Отечества, традиция проведения которых была возобновлена в 2013 году.

"На прием в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 350 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия", - говорится в сообщении пресс-службы.

День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 год. Согласно данным из открытых источников, по состоянию на 6 декабря звания Героя Российской Федерации удостоены не менее 1 тыс. 77 человек (из них не менее 481 - посмертно).

В 2019 году были опубликованы указы президента РФ о присвоении звания Героя РФ восьми гражданам: полковнику запаса спецназа ГРУ Владимиру Ковтуну и космонавту Сергею Прокопьеву; героически погибшим в Баренцевом море морякам-подводникам - Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и Дмитрию Соловьеву; пилотам Георгию Мурзину и Дамиру Юсупову, успешно посадившим аварийный авиалайнер на кукурузном поле в Подмосковье.