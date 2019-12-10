{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Подготовка к 75-летию Победы

Путин проведет заседание оргкомитета "Победа" и посетит прием в честь Героев Отечества

На прием в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 350 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Кремле заседание организационного комитета "Победа" и посетит традиционный торжественный прием в честь Дня Героев Отечества. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

На эту тему
Герои Отечества. Кто и за что удостаивался высшей награды России

В Кремле отметили, что основной темой заседания оргкомитета "Победа" будет подготовка к проведению Года памяти и славы, сохранение памяти о Великой Отечественной войне и предотвращение фальсификации ее истории. "Кроме того, на заседании будут затронуты меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, деятельность поисковых отрядов и реализация проекта "Без срока давности", а также военномемориальная работа, в том числе ход строительства Ржевского мемориала советскому солдату", - говорится в сообщении.

Указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы "в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне" был подписан президентом в июле. Путин неоднократно говорил о недопустимости фальсификации истории.

"Память о Великой Отечественной войне, о ее правде - это наша совесть и наша ответственность", - сказал российский лидер, выступая на Параде Победы в Москве 9 мая 2019 года. Он отметил, что в ряде государств сегодня осознанно искажают события войны, "бесстыдно врут своим детям" и "предают своих предков". "Наш святой долг - защитить подлинных героев", - подчеркнул Путин, заявив о преклонении перед всеми ветеранами поколения победителей.

Оргкомитет "Победа" был создан в августе 2000 года. Он разрабатывает предложения президенту РФ по определению приоритетных направлений государственной политики в области патриотического воспитания, решению проблем ветеранов. Кроме того, комитет готовит и проводит мероприятия в связи с памятными событиями в военной истории России, а также координирует работу органов власти, общественных организаций и граждан по этим направлениям. В состав оргкомитета входят руководители администрации президента, правительства, Совета Федерации, Госдумы и министерств, а также полпреды президента в федеральных округах и представители ряда общественных организаций.

Прием для героев

Также Путин примет в среду участие в ежегодном торжественном приеме в честь Дня Героев Отечества, традиция проведения которых была возобновлена в 2013 году.

"На прием в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 350 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия", - говорится в сообщении пресс-службы.

День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 год. Согласно данным из открытых источников, по состоянию на 6 декабря звания Героя Российской Федерации удостоены не менее 1 тыс. 77 человек (из них не менее 481 - посмертно).

В 2019 году были опубликованы указы президента РФ о присвоении звания Героя РФ восьми гражданам: полковнику запаса спецназа ГРУ Владимиру Ковтуну и космонавту Сергею Прокопьеву; героически погибшим в Баренцевом море морякам-подводникам - Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и Дмитрию Соловьеву; пилотам Георгию Мурзину и Дамиру Юсупову, успешно посадившим аварийный авиалайнер на кукурузном поле в Подмосковье.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПодготовка к 75-летию Победы
Реклама на ТАСС
Дело Пола Уилана
В ОНК заявили, что сотрудники ФСИН не нарушают права Уилана
В Общественной наблюдательной комиссии Москвы добавили, что он, в частности, получает медпомощь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС