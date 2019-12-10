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Дело Пола Уилана

В МИД России пояснили, где Пол Уилан "мог взять" дрель

В российском ведомстве также задали вопрос, как бы отреагировали в американской тюрьме, если бы арестованный пригрозил следователям просверлить голову дрелью

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России разъяснило, каким образом обвиняемый в РФ в шпионаже гражданин США Пол Уилан угрожал сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

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"Адвокаты Уилана явно ему не помогают. Не знают ничего о своем подзащитном. Рассказываем адвокатам, где Уилан "возьмет дрель". На столе у следователя стояла примерно такая, для прошивки документов", - отметили в министерстве в среду в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщениям соответствующее фото.

"Ее Уилан и хотел использовать не по назначению. Так что советуем всем, кто защищает Уилана, ближе узнать клиента. И, возможно, что-то ему посоветовать, - добавили в дипведомстве. - Кстати, как вы думаете, что сделали ли бы в американской тюрьме, если бы арестованный пригрозил следователям просверлить голову дрелью?"

Ранее адвокат американца Владимир Жеребенков, комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Уилан угрожал "просверлить голову" дрелью сотрудникам ФСИН, усомнился, что его подзащитный, находясь под стражей, мог получить дрель.

Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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СШАРоссияДело Пола Уилана
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