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"Известия": российские книгоиздатели просят признать Telegram пиратским ресурсом

Ассоциация по защите авторских прав в интернете отметила рост числа нарушений авторских прав в Telegram и указала на то, что его руководство занимает пассивную позицию, применяя к нарушителям лишь временные санкции
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) направила в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) и подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США письмо, в котором просит признать мессенджер Telegram пиратским ресурсом. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию письма АЗАПИ.

По информации издания, в АЗАПИ отметили рост числа нарушений авторских прав в Telegram и указали на то, что руководство мессенджера занимает пассивную позицию и применяет к нарушителям лишь временные санкции. Например, Telegram снимает блокировки с ранее закрытых пиратских каналов. В ассоциации добавили, что мессенджер отвечает только на претензии магазина приложений App Store, так как может быть удален по просьбе правообладателей, однако на платформе Android и в веб-версии Telegram пиратский контент остается доступным.

Глава АЗАПИ Максим Рябыко заявил "Известиям", что обращение в SEC и Минфин США связано также с намерениями Telegram запустить собственную криптовалюту. По его мнению, в этом случае злоумышленники получат инструмент для получения дохода от распространения пиратского контента и отмывания денег. В ассоциации пояснили, что отследить перевод средств будет невозможно.

Ранее АЗАПИ направляла администрации Telegram обращение, в котором указывалось, что в мессенджере насчитывается более 170 каналов, нелегально распространяющих электронные и аудиокниги. Однако руководство Telegram на претензии не ответило.

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) представляет интересы крупнейших русскоязычных издателей, среди которых АСТ, "Эксмо" и другие, и от их имени осуществляет защиту авторских прав в интернете.

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