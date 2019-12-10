В США кибермошенников обвинили в присвоении криптовалюты на $722 млн

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Американские власти выдвинули в отношении трех человек обвинения в мошенничестве с криптовалютами на сумму более $700 млн. Соответствующая информация опубликована во вторник на сайте Министерства юстиции США.

По данным Минюста, два жителя штата Колорадо обвиняются в сговоре с целью электронного мошенничества, а житель Калифорнии - в сговоре с целью нелегальной продажи ценных бумаг. Один из них задержан сотрудниками служб правопорядка, двое остаются на свободе. Обвиняемые должны предстать перед судом по месту предъявления обвинений - в штатах Колорадо, Флорида и Калифорния.

По словам представителя ФБР в Лос-Анджелесе, обвиняемым вменяется присвоение крупного объема криптовалюты путем использования мошеннической схемы, в результате которой "тысячам жертв обещали большую прибыль от инвестиций" в криптовалюту. "Обвиняемые предположительно получили сотни миллионов долларов, на протяжении нескольких лет продолжая привлекать новых инвесторов и тратя при этом их деньги", - указывается в документе. Министерство юстиции уточняет, что обвиняемые присвоили криптовалюты на сумму, эквивалентную $722 млн.

По данным Минюста, в случае признания виновными двоим обвиняемым грозит тюремное наказание сроком до 20 лет лишения свободы и штраф размером до $250 тыс. за электронное мошенничество. Третьему обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы и штраф также в размере до $250 тыс.