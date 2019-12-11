Половина белых медведей ушла от чукотского села Рыркайпий

"Сегодня количество медведей уменьшилось почти вдвое, последний подсчет показал, что на месте остаются 34 медведя. Лед пока не встал, но, судя по всему, они разошлись просто по берегу кто куда. На месте работают два члена "Медвежьего патруля", как только погода позволит вылет вертолета, мы присоединимся к ним", - рассказал Калярахт.

Он добавил, что метель и сильный ветер также пока не позволяют доставить в село груз отпугивающих средств: сигнальных патронов и перцового газа. Однако на месте "Медвежьему патрулю" отпугивать медведей помогают добровольцы.

Как сообщила на прошлой неделе пресс-служба Всемирного фонда дикой природы России, несколько десятков белых медведей собрались недалеко от Чукотского села Рыркайпий из-за аномального тепла в регионе. Мимо населенного пункта проходит путь миграции животных. Но из-за отсутствия льда на воде медведи вынуждены оставаться у поселка. Они собрались на небольшом участке памятника природы регионального значения "Мыс Кожевникова". По информации синоптиков, в этом году становление льда в акваториях Чукотки происходит в среднем на две недели позже обычного. В районе села Рыркайпий прочный лед установится, судя по данным Чукотского гидрометцентра, только к концу декабря.

В Рыркайпие временно отменили все общественные мероприятия. Жителей предупреждают о мерах безопасности при помощи социальных сетей, мессенджеров, также расклеены памятки с контактными телефонами. Последний летальный случай, связанный с нападением медведя на человека у Рыркайпия, был зафиксирован в 2011 году.