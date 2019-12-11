Большегрузному транспорту запретили въезд во Владивосток из-за снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Владивостока ограничили для большегрузного транспорта возможность въезда в город из-за начавшегося в среду снегопада, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД Владивостока.

"Сейчас в город запрещен въезд для большегрузного транспорта, через несколько минут будет закрыт спуск-подъем по улице Шефнера (самый крутой спуск во Владивостоке - прим. ТАСС). Пока всплеска ДТП не зафиксировано", - сообщил представитель ведомства.

По информации мэрии, если количество осадков увеличится и образуется наледь, может быть закрыта для движения объездная трасса Седанка - Патрокл. Обработка дорог в городе противогололедными материалами началась с 3 часов ночи. По информации на 8:00 (01:00 мск), сообщений о невыходе на маршрут общественного транспорта по погодным условиям не поступало.

В Приморском гидрометцентре рассказали, что погоду в крае определяют фронтальные разделы циклона. В регионе ожидаются осадки, местами сильные. На побережье - снег с дождем, температура воздуха днем от минус 3 до плюс 2 градусов, на севере до минус 7 градусов.

Во Владивостоке также ожидается снегопад. Наибольшей интенсивности он достигнет с 16:00 до 20:00 (с 9:00 до 13:00 мск). Ориентировочно высота снежного покрова составит 5-7 см, вечером возможна метель.