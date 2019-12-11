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Власти Приморья обеспечили жильем более 700 детей-сирот

В ближайшее время ключи от квартир получат еще 90 человек
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© Донат Сорокин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Администрация Приморского края в 2019 году обеспечила жильем 710 детей-сирот. На эти цели было направлено более 1,2 млрд рублей (919,5 млн руб. - из краевого бюджета, 311,7 млн рублей - из федерального бюджета), говорится в сообщении администрации Приморского края.

"С начала года ключи от квартир получили 710 сирот. 577 из них удалось обеспечить "квадратами" по договорам найма специализированного жилья, 133 - по сертификатам на приобретение жилого помещения в собственность во исполнение судебных решений", - говорится в сообщении.

Всего в регионе ожидают положенного жилья около 5 700 совершеннолетних сирот. 3740 из них имеют судебные решения. Покупка квартир для детей-сирот проходит в рамках краевой программы "Развитие образования Приморского края", рассчитанной до 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края.

Еще 90 квартир в новостройках Лесозаводска распределили для детей-сирот в октябре этого года. Информация для подготовки договоров найма по ним уже направлена в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. Это значит, что в ближайшее время жилье получат еще 90 человек.

"Согласно плану, мы должны были обеспечить жильем 700 детей-сирот в 2019 году, однако квартиры получили уже 710 человек. Благодаря новостройкам в Лесозаводске совсем скоро собственниками станут еще 90 нуждающихся. Таким образом, речь уже идет о выдаче 800 квартир. Это хороший показатель - он гораздо выше, чем в прошлом году", - подчеркнула врио вице-губернатора Приморского края Наталья Бондаренко.

В 2018 году власти Приморья обеспечили жильем около 500 человек. В очереди на обеспечение жильем стояли более 7 тыс. совершеннолетних детей-сирот.

Наталья Бондаренко отметила, что ускорить процесс обеспечения квартирами детей-сирот помогло изменения механизма выдачи. Раньше закупкой помещений занимался только департамент земельных и имущественных отношений, теперь эти полномочия стали доступны и муниципалитетам.

"Муниципальные образования провели 515 аукционов в 2019 году", - уточнила Наталья Бондаренко.

Теги
РоссияПриморский край
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