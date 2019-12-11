Военные медики России в составе специального отряда оказывают помощь жителям севера Сирии

КОБАНИ /Сирия/, 11 декабря. /ТАСС/. Врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) начали оказывать помощь жителям города Кобани (провинция Алеппо) на севере Сирии, большое число которых страдает хроническими заболеваниями.

Крупная группировка российских специалистов медицинского отряда специального назначения была развернута на севере Сирии 5 декабря. Военные врачи из РФ помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование. Только за первые сутки медицинские специалисты Минобороны России в Кобани (провинция Алеппо) оказали медицинскую помощь около 250 сирийцам, а в Камышлы (провинция Хасеке) - около 180 местным жителям, всего российские военные медики помогли 108,5 тыс. жителей Сирии.

Однако для врачей из МОСН работы здесь еще много, исследования и диагностику с помощью современного оборудования местным жителям не проводили очень давно, отчего у многих запущенные болезни. Например, в среду лаборант лабораторного диагностического отделения МОСН Ольга Маркина поделилась в беседе с журналистами, что в настоящее время проводит обследование жителей на количество лейкоцитов в крови. "Присутствует мочекаменная болезнь у некоторых, то есть, соли в почках", - отметила она.

Как отмечали российские медики ранее, в настоящее время наблюдается высокий спрос на медицинскую помощь, так как в регионе самый разгар сельскохозяйственных работ. Особого остро вопрос о дефиците врачей, медицинской техники и препаратов стоит в небольших населенных пунктах севера страны, где проживают маленькие общины. Туда российские медики выезжают вместе с сирийскими коллегами в составе мобильной медицинской группы.