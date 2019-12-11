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Исторический маршрут "Алсиб" из США на Чукотку намерены открыть для перелетов к 2021 году

Это позволит привлечь в российский регион дополнительный туристический поток
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© Марина Лысцева/ТАСС

АНАДЫРЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Международный воздушный коридор для частной легкомоторной авиации намерены открыть по историческому маршруту "Алсиб" из США на Чукотку с 2021 года, сообщил ТАСС замдиректора Фонда развития туризма Чукотки Сергей Качанов.

"Алсиб" - воздушная трасса "Аляска - Сибирь", по которой в годы Второй мировой войны советские и американские летчики перегоняли истребители и бомбардировщики, поставляемые из США в СССР по лэнд-лизу - договору аренды вооружения. Американская часть трассы начиналась в городе Грейт-Фолс в штате Монтана и заканчивалась в Фэрбанксе на Аляске. Участок российской воздушной трассы проходил через Уэлькаль и Анадырь на Чукотке и заканчивался в Красноярске. Протяженность трассы составляла более 6,5 тыс. км.

"Мы прорабатываем вопрос открытия нового воздушного коридора для частной легкомоторной авиации "Алсиб - XXI век", который будет проходить по своему историческому маршруту - из США на Чукотку и далее. На нас вышли представители американской туристической компании, которые готовы на постоянной основе организовывать туры по "Алсибу". Среди потенциальных клиентов как обычные путешественники, так и те, которые хотят пролететь этот сложный маршрут, чтобы отдать честь своим дедам-американцам", - сказал собеседник.

По его словам, самым мощным парком малой авиации в настоящий момент обладает Северная Америка. Так, например, только на Аляске имеется порядка 12 тыс. легкомоторных самолетов.

"Организация подобных рейсов позволит увеличить туристический поток на Чукотку, обеспечив устойчивый и регулярный транзит авиапутешественников. Ориентировочно, мы рассчитываем начать реализацию этого проекта с 2021 года", - сказал Качанов, уточнив, что данный проект включен в стратегию развития туризма в Чукотском автономном округе.

По данным Фонда развития туризма Чукотки, в 2018 году было совершено 60 частных международных рейсов, как с Чукотки, так и на нее. С января по июль текущего года их количество составило 83 рейса. Всего Чукотку ежегодно посещает около 25 тыс. туристов, большая часть из них - командировочные. В перспективе количество туристов планируется увеличить как минимум в два раза.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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