Трамп по предписанию суда выплатил благотворительным организациям $2 млн

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подчинился постановлению Верховного суда штата Нью-Йорк и выплатил $2 млн восьми благотворительным организациям в качестве компенсации за нецелевое использование средств его фондом Donald J. Trump Foundation. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте генеральной прокуратуры штата.

"Trump Foundation не только был закрыт за нарушения, но президента принудили выплатить $2 млн в счет добровольных пожертвований, которые он израсходовал ради политической выгоды. Благотворительные организации не являются средством достижения персональных целей, поэтому факт возмещения урона свидетельствует о том, что президент злоупотреблял властью, и представляет собой победу для некоммерческих законопослушных организаций", - отметила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Она напомнила, что Верховный суд штата 7 ноября утвердил условия урегулирования претензий генпрокуратуры к благотворительному фонду Трампа. Упомянутая выше компенсация направлена таким организациям, как Army Emergency Relief, Children"s Aid Society, Citymeals-on-Wheels, Give an Hour, Martha"s Table, United Negro College Fund, United Way of National Capital Area и U. S. Holocaust Memorial Museum. Каждой из них полагается по $250 тыс. Еще более $1,8 млн сняты с банковских счетов фонда и переданы также некоммерческим организациям.

В июне 2018 года генеральный прокурор Нью-Йорка объявила о решении подать иск в суд на фонд Трампа, обвинив его руководство в действиях в личных и деловых интересах нынешнего главы американской администрации в течение более чем 10 лет.

В декабре того же года стало известно о том, что Donald J. Trump Foundation прекратит свое существование и передаст свои активы под контролем суда благотворительным организациям. Ранее руководство фонда охарактеризовало этот иск как политически мотивированный. В пресс-службе Donald J. Trump Foundation сообщили, что за время существования фонда он направил на благотворительные цели более $19 млн, из которых более $8 млн пожертвовали лично Трамп и находившиеся под его контролем компании.