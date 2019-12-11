Эксперты рассказали, что родители собираются подарить детям на Новый год

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Треть россиян намерены потратить на новогодние подарки детям до 2 тыс. рублей, еще столько же - от 2 до 5 тыс. рублей. Каждый четвертый родитель планирует подарить ребенку технику или электронику, следует из результатов опроса портала "Дети Mail.ru".

"На этот Новый год большинство российских детей просят у Деда Мороза гаджеты - так ответили 41% родителей. На втором месте по популярности идут игрушки (37%), на третьем - развивающие игры и наборы для творчества (23%). Оказалось, что мамы и папы прислушиваются к детским просьбам. В этом году родители дарят развивающие игры и наборы для творчества (41%), игрушки (32%), технику и электронику (25%)", - говорится в материалах опроса, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

Порядка 15% респондентов также планируют дарить одежду и обувь, атрибутику для спорта и подвижных игр, книги и деньги. Более 30% родителей на подарок ребенка готовы потрать 2 тыс. рублей, еще треть опрошенных - от 2 до 5 тыс. рублей. Сумму от 5 до 10 тыс. рублей готовы выделить 16% опрошенных.

"Интересно, что траты за пределами столиц сильно отличаются от столичных - в регионах родителей, готовых потратить на подарки от 5 до 20 тыс. рублей, в среднем в 3,5 раза меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, - говорится в исследовании. - Каждая пятая (20%) семья призналась - в этом году их расходы на подарки значительно выше, чем в прошлом".

Почти половина родителей также сообщили, что планируют сводить ребенка только на одну новогоднюю елку, еще 38% - на две, каждый второй родитель намерен посетить три и более таких мероприятий.

Опрос проходил с 3 по 6 декабря среди 24485 пользователей портала "Дети Mail.ru".