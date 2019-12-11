{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Эксперты рассказали, что родители собираются подарить детям на Новый год

По данным опроса портала "Дети Mail.ru", каждый четвертый родитель в России намерен подарить ребенку гаджет
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Треть россиян намерены потратить на новогодние подарки детям до 2 тыс. рублей, еще столько же - от 2 до 5 тыс. рублей. Каждый четвертый родитель планирует подарить ребенку технику или электронику, следует из результатов опроса портала "Дети Mail.ru".

"На этот Новый год большинство российских детей просят у Деда Мороза гаджеты - так ответили 41% родителей. На втором месте по популярности идут игрушки (37%), на третьем - развивающие игры и наборы для творчества (23%). Оказалось, что мамы и папы прислушиваются к детским просьбам. В этом году родители дарят развивающие игры и наборы для творчества (41%), игрушки (32%), технику и электронику (25%)", - говорится в материалах опроса, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

Порядка 15% респондентов также планируют дарить одежду и обувь, атрибутику для спорта и подвижных игр, книги и деньги. Более 30% родителей на подарок ребенка готовы потрать 2 тыс. рублей, еще треть опрошенных - от 2 до 5 тыс. рублей. Сумму от 5 до 10 тыс. рублей готовы выделить 16% опрошенных.

"Интересно, что траты за пределами столиц сильно отличаются от столичных - в регионах родителей, готовых потратить на подарки от 5 до 20 тыс. рублей, в среднем в 3,5 раза меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, - говорится в исследовании. - Каждая пятая (20%) семья призналась - в этом году их расходы на подарки значительно выше, чем в прошлом".

Почти половина родителей также сообщили, что планируют сводить ребенка только на одну новогоднюю елку, еще 38% - на две, каждый второй родитель намерен посетить три и более таких мероприятий.

Опрос проходил с 3 по 6 декабря среди 24485 пользователей портала "Дети Mail.ru".

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Правительство Новосибирской области будет работать 31 декабря
Андрей Травников также заявил, будет приветствовать решения руководителей новосибирских предприятий, если они сделают этот день для своих коллективов нерабочим
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС