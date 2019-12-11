Профильный комитет Совфеда сменил позицию по возврату курилок в аэропорты

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике поддержит законопроект, который создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах, хотя ранее действительно выступал с его критикой, сообщил ТАСС глава комитета Валерий Рязанский.

"Мы данный законопроект поддержим. Наш комитет работал над этой темой, провел большую работу по согласованию текстов двух законов, которые вместе идут (о возврате курилок и приравнивании электронных сигарет и вейпов к обычным сигаретам - прим. ТАСС), поэтому наш комитет предложит Совету Федерации поддержать, это был большой диалог, длинный. Несмотря на то, что мы сначала сопротивлялись, сначала у нас была другая точка зрения, но когда мы отработали многие детали, естественно, мы свою точку зрения о поддержке законопроекта сформировали, до членов Совета Федерации она будет доведена", - сказал Рязанский.

Парламентарий добавил, что с учетом сенаторского законопроекта о приравнивании электронных сигарет к обычным с точки зрения ограничений на потребление и продажу, в настоящее время предлагается значительно больше мер регуляторной политики в вопросе антитабачного законодательства, которая "приносит пользы неизмеримо больше, чем этот небольшой шаг назад". Сенатор добавил, что возврат курилок в аэропорты не является революционным изменением в законодательстве.

Законопроектом, который во вторник был принят Госдумой во втором чтении, предлагается "разрешить курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции", говорится в сопроводительных материалах. Курилки могут быть организованы "в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений".

Выступая перед началом заседания во вторник, автор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что законопроект "призван вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курилки сейчас стихийно существуют в санитарных комнатах". В середине июля Рязанский говорил, что комитет СФ по соцполитике не поддерживает данный законопроект. Тогда сенатор отмечал, что данная инициатива станет шагом назад, после которого придется возвращать места для курения в гостиницах, заповедниках, санаториях, вокзалах.

Ранее профильный комитет Госдумы по охране здоровья поддержал к принятию во втором чтении одну поправку, устанавливающую, что комнаты для курения в аэропортах должны быть с непрозрачными стенами.