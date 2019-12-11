Собранные средства для летчика Ярошенко направят на лечение и покупку прессы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Средства для отбывающего наказание в США россиянина Константина Ярошенко, которые удастся собрать благодаря организованной Марией Бутиной помощи, направят на стоматологическую помощь и покупку российской прессы. Об этом в среду ТАСС сообщила его супруга Виктория Ярошенко.

В конце ноября Бутина, которая была освобождена из тюрьмы в США и вернулась на родину, выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном теме защиты прав россиян и соотечественников за рубежом, призвала оказать финансовую помощь для лечения осужденного в США Ярошенко.

"Константин очень хорошо отреагировал на это, он вообще, конечно, не ожидал, что Мария займется его делом. Они действительно организовали помощь <…> Мы настроены оставить эти деньги на лечение зубов", - рассказала она, поблагодарив всех причастных к организации помощи. По ее словам, Константин получает не только финансовую поддержку, но и моральную, благодаря тем теплым словам, которые доходят до него вместе с денежными переводами.

Как пояснила супруга летчика, для того, чтобы организовать требующееся Ярошенко лечение зубов, необходимо найти специализированную клинику, где смогут сделать протезирование, а также получить разрешение перевезти Ярошенко в эту клинику.

Собеседница ТАСС отметила, что часть средств уже отправила летчику. "Перед Новым годом Косте отослала деньги, потому что он голодный сидит и ничего себе не может позволить купить. Как подарок от всех людей, которые прислали деньги, накупила и отравила ему журналов", - поделилась Виктория Ярошенко, пояснив, что летчик в американской тюрьме очень скучает по российской прессе.

О делах Ярошенко и Бутиной

Константин Ярошенко был арестован в Либерии 28 мая 2010 года, после чего доставлен в США. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. 7 сентября 2011 года его приговорили к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.

Приехавшая в США на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения. Россиянка 13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США, и 26 апреля 2019 года была приговорена к 1,5 года тюрьмы. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября, на следующий день она вернулась на родину.