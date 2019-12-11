Обнаруженных в Оренбурге контрабандных краснокнижных черепах передали экологам

ОРЕНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Полицейские Оренбурга передали сухопутных черепах, незаконно завезенных из Казахстана и обнаруженных в октябре в одном из гаражей города, членам Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой УМВД России по Оренбургской области.

"В рамках исполнения решения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии РФ переданы в собственность Южного парка птиц "Малинки" Ростовской области и ООО "Аквариальный комплекс Аква Лого" (члены СОЗАР - прим. ТАСС) особи среднеазиатских сухопутных черепах, которые в октябре текущего года были незаконно перевезены без товаросопроводительных и ветеринарных документов с сокрытием от таможенного контроля через государственную границу РФ и обнаружены полицейскими", - сказано в информации.

Около четырех тысяч живых особей среднеазиатских сухопутных черепах вида Тestudo, занесенного в Красную книгу и являющегося стратегические важным ресурсом, правоохранители обнаружили в одном из гаражей по ул. Просторной в Оренбурге в октябре. Рыночная стоимость, по оценке специалистов, составила 8,9 млн рублей. Более двух месяцев черепахи находились в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета. Несмотря на тщательный уход, некоторый особи погибли, сообщили представители вуза.

По словам директора по науке Южного парка птиц "Малинки" Николая Усика, черепах планируют разместить в нескольких зоопарках для возможного лечения и дальнейшей реабилитации.

Уголовное дело после обнаружения черепах возбудили по статье "Контрабанда" (226.1 УК РФ). Задержаны гражданка одного из государств Средней Азии и житель Саракташского района. Суд арестовал подозреваемую, ее сообщник отправлен под домашний арест.