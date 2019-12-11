Опрос: более 80% россиян периодически назначают себе лекарства самостоятельно

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Почти половина россиян признались, что недостаточно знают о качестве лекарств, при этом более 80% периодически назначают себе препараты самостоятельно. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного по заказу германской фармацевтической компании Stada.

"Почти половина (48%) россиян признались, что знают о качестве лекарств недостаточно. Еще 37% респондентов отметили, что хотели бы лучше разбираться в этой теме. Несмотря на невысокую фармграмотность, 83% опрошенных периодически назначают себе лекарства самостоятельно. И только каждый шестой никогда этого не делал", - говорится в материалах опроса, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

Почти 80% респондентов считают, что рецептурные препараты можно покупать без рецепта, и те, кто занимается самолечением, хотя бы раз в жизни совершали подобную покупку. При этом против такой практики высказал только каждый третий опрошенный. Еще 60% не знают, что такое дженерики - воспроизведенные лекарства, в которых содержится фармацевтическая субстанция, идентичная ранее изобретенной и запатентованной другой компанией.

"В России большинство затрат на лекарственные препараты оплачиваются из кармана пациента, так устроен рынок. Поэтому российский пациент, не в пример западному, вынужден разбираться в нюансах, быть более грамотным. Только, к сожалению, часто эта "грамотность" получена на основании изучения непроверенных интернет-источников. Проблема требует системного подхода, и может быть решена через внедрение всеобщей системы лекарственного обеспечения", - приводит пресс-служба компании слова заместителя гендиректора Stada в России Ивана Глушкова.

Опрос проведен в октябре-ноябре 2019 года исследовательской компанией ResearchMe по заказу Stada. В исследовании приняли участие 7168 респондентов из всех регионов России.