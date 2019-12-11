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В Омске зафиксировали превышение ПДК ядовитого хлороводорода

Концентрация превышена более чем в восемь раз

ОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировало 9 декабря в Омске превышение ядовитого газа хлорида водорода (хлороводород), сообщается в среду на сайте организации. 7 декабря ведомство уже фиксировало 7,4 ПДК этого вещества в Омске.

"Зарегистрировано превышение ПДК по хлориду водорода в Октябрьском (8,3 ПДК), Кировском (2,6 ПДК) и Советском (2,5 ПДК) АО. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был высокий", - говорится в сообщении.

Это второй случай за неделю выбросов в атмосферу Омска хлорида водорода. 7 декабря стационарный пост мониторинга Обь-Иртышского УГМС уже фиксировал 7,4 ПДК этого ядовитого газа в Ленинском округе города. Получить оперативный комментарий регионального Минприроды ТАСС не удалось.

Хлорид водорода или хлороводород - бесцветный ядовитый газ, который при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушение и воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже гибели.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

Теги
РоссияОмская область
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