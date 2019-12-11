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В столице стартовал прием заявок от изобретателей на премию "Новатор Москвы"

Всего в конкурсе предусмотрено три номинации: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Изобретатели смогут претендовать на 15 премий "Новаторы Москвы", прием заявок уже начался. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

"Открыт прием заявок на присуждение премий мэра Москвы "Новатор Москвы". К участию приглашаются как индивидуальные изобретатели, так и коллективы до пяти человек", - говорится в сообщении.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в материале, всего в конкурсе предусмотрено три номинации: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". В каждой из них было выделено пять направлений: "Искусственный интеллект и ИТ-технологии", "Городская среда", "Медицина и фармацевтика", "Транспорт" и "Энергетика". Всего в финал выйдут 30 проектов - по два на каждое направление во всех трех номинациях. 15 из них станут обладателями премий.

По ее словам, Москва является лидером по уровню патентной активности в России. Только за 2018 год было подано почти 7,5 тысяч заявок на изобретения, что составляет почти треть об общего количества по стране. Коэффициент изобретательной активности (число патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тысяч человек) в столице достигает 5,98, по России - 1,7.

"Названия номинаций выбрали сами москвичи: в голосовании на проекте "Активный гражданин" приняли участие более 146 тысяч человек. Это говорит о том, что горожане проявляют большой интерес к инновациям, меняющим их жизнь к лучшему. Новаторы - это движущая сила, способная воплотить в жизнь самые смелые идеи", - напомнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, чьи слова также приводятся в материале.

Добавляется, что экспертная комиссия будет состоять из представителей правительства Москвы, научного сообщества, высокотехнологичных компаний, представителей бизнеса и субъектов инновационной деятельности.

О премии

Постановление об учреждении премии "Новаторы Москвы" было принято в августе 2019 года. Премии предназначены для поощрения изобретателей, авторов инновационных проектов, которые разрабатывают и внедряют новейшие технологии в жизнь города.

На участие в конкурсе в номинации "Проект будущего" изобретатели могут представить проекты, у которых есть охранный документ, удостоверяющий исключительное право или авторство участников конкурса (патент и другие). В номинации "Меняющие реальность" будут участвовать проекты, имеющие модель организации бизнеса и коммерциализации, которая содержит анализ рынка и оценку рыночной привлекательности проекта. Номинация "Лидеры инноваций" создана для проектов, при реализации которых была фактически и неоднократно получена прибыль.

Организатором конкурса выступит департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Общий призовой фонд премии составит 17,2 млн рублей. Было установлено, что 15 проектов-победителей получат следующие премии: в номинации "Проект будущего" лидеры получат 500 тыс. рублей, в номинации "Меняющие реальность" - 1 млн рублей, в номинации "Лидеры инноваций" - 1,5 млн рублей. Финалисты (15 проектов) получат поощрительный приз в номинации "Проект будущего" в размере 100 тыс. рублей, в номинации "Меняющие реальность" - в размере 150 тыс. рублей, в номинации "Лидеры инноваций" - в размере 200 тыс. рублей.

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