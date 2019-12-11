Роскачество предупредило об активизации интернет-мошенников перед Новым годом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Роскачество рекомендует усилить бдительность при покупке и продаже товаров через онлайн-сервисы объявлений, поскольку в преддверии Нового года активизируются мошенники. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

"По нашему опыту, процентная доля тех же фишинговых атак, в частности, на финансовый сектор, ко всем остальным атакам в четвертом квартале примерно на 12% выше, чем такой же показатель в другое время года", - сказала старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина, слова которой приводятся в сообщении Роскачества.

Что касается виртуальных досок объявлений, то наибольшим рискам подвержены пользователи крупных сервисов, поскольку мошенники "делают ставку" на массовость, отметила Сидорина. Злоумышленники могут делать фишинговые копии популярных сайтов и через них пытаться получить у пользователей платежные данные, а могут размещать объявления на реальных сайтах.

Советы Роскачества

Вне зависимости от того, являетесь ли вы продавцом или покупателем на сервисе онлайн-объявлений, не стоит переходить по подозрительным ссылкам, которые присылает ваш собеседник, и вводить там личные и платежные данные, отмечают эксперты Роскачества. Если вы все-таки хотите перейти по ссылке, убедитесь, что она ведет на реальный сайт, а не на его клон. Отличить реальный сайт от подделки можно по написанию адреса интернет-страницы: фейковые содержат в названии лишние символы, например, avitooo вместо avito.

При покупке товаров через агрегаторы объявлений необходимо внимательно изучить профиль продавца, его рейтинг, отзывы предыдущих покупателей. Если аккаунт зарегистрирован недавно или это его первый товар - стоит проявить дополнительную бдительность, предупреждают эксперты Роскачества.

Также эксперты рекомендуют не соглашаться на предоплату, а при осуществлении дорогостоящих сделок призывают договариваться с теми, кто готов встретиться лично. При личной встрече необходимо внимательно изучить товар, и если продавец нервничает, торопится и мешает это сделать, покупку лучше не совершать.

При продаже товара через интернет не стоит сообщать покупателю избыточные данные своей банковской карты, а также свои коды из СМС. При этом категорически запрещено привязывать чужие номера к своим картам, напоминают эксперты Роскачества. Кроме того, нельзя передавать товар покупателям или присланным ими курьерам, если безналичная оплата еще не прошла. Факт совершения транзакции необходимо проверять лично со своего устройства.