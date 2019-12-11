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В США выставили на продажу сэндвич с курицей за $120 тыс.

В сети ресторанов быстрого питания Popeyes утверждают, что сэндвич представляет собой образец современного искусства

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Американская сеть ресторанов быстрого питания Popeyes выставила на продажу сэндвич с курицей стоимостью более $120 тыс. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Как рассказали его журналистам представители компании, сэндвич, прикрепленный к белому полотну клейкой лентой, представлен в художественной галерее в Майами (штат Флорида). В Popeyes утверждают, что речь идет об образце современного искусства под названием "Сэндвич".

Приобрести его может любой желающий, пояснили в компании, а вырученные от продажи средства будут переданы благотворительной организации, которая предоставляет продукты питания малоимущим. Один человек уже проявил интерес к покупке, утверждают в Popeyes.

Телеканал констатирует, что компания, по всей видимости, решила выставить сэндвич на продажу вслед за тем, как на прошлой неделе большое внимание общественности привлекла инсталляция с бананом стоимостью $120 тыс. Она была доступна для просмотра и приобретения в течение нескольких дней в художественной галерее в Майами-Бич (штат Флорида).

Речь идет о работе итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Комедиант". Она представляет собой закрепленный клейкой лентой на белой стене банан. Инсталляция привлекла большой интерес публики. Из-за этого в галерее пришлось дежурить охранникам, однако и они не смогли контролировать толпы посетителей. Руководство галереи было вынуждено прекратить показ инсталляции.

Одной из причин ажиотажа вокруг "Комедианта" стал инцидент, произошедший 7 декабря. Американский художник Дэвид Датуна подошел к инсталляции, беспрепятственно отклеил банан от стены и съел. Об этом случае написали многие американские СМИ.

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