Путин объяснил, почему звания Героев РФ присваиваются вне зависимости от национальности

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объяснил, почему звания Героев России присваиваются гражданам страны вне зависимости от их национальности.

На прошедшем во вторник заседании Совета по правам человека член СПЧ, режиссер Александр Сокуров заговорил о том, чтобы "перестать оплачивать необузданную пассионарность кавказского сектора, переосмыслить статус звания "Герой России". "Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы", - спросил он президента.

"Если кто-то из них, вне зависимости от служебного положения, встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем Российской Федерации, - ответил ему Путин. - И наоборот, если тот, кто что-то сделал хорошее, но начинает нарушать наши законы, начинает корежить жизнь, мешать людям или создавать для них проблемы, не совместимые с пребыванием в обществе и на свободе, значит, придется применять к ним определенные меры".