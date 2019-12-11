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В аэропортах Симферополя и Краснодара частично задержали и отменили рейсы

Задержки и отмены связаны с туманом

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Прибытие и вылет девяти рейсов задержали в аэропорту Симферополя в среду утром из-за тумана. Столько же рейсов задержали на вылет в Краснодаре, сообщили ТАСС в аэропортах.

"В аэропорту Симферополь из-за тумана задерживается прибытие и вылет девяти воздушных судов, один рейс был отменен. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами", - отметили в пресс-службе авиаузла.

Там добавили, что улучшение погоды ожидается после 12:00.

"В расписании международного аэропорта Краснодар произошли изменения, связанные с туманом. По данным на 08:00, на вылет задержано девять рейсов. Пять воздушных судов, следующих в Краснодар, были перенаправлены на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Трабзон (Турция). Рейс авиакомпании "Турецкие Авиалинии" в Стамбул и один рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Москву - отменены", - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Улучшения погодных условий в Краснодаре ожидают к 11:00 мск.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрым
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