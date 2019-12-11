В Астрахани не зафиксировали превышений ПДК вредных веществ после жалоб на запах газа

АСТРАХАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Замеры воздуха, которые были проведены после сообщений о запахе газа на улицах в Астрахани, поступивших более чем от 340 местных жителей, не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"С 21:25 10 декабря до 02:42 11 декабря в центр обработки вызовов "112" поступило 347 звонков от населения о запахе, несвойственном атмосферному. По словам представителя управления Роспотребнадзора Галины Красновой, было определено семь точек замера воздуха. По состоянию на 06:00 проверена территория в районе улиц Н. Островского, Звездной, Куликова. Превышение ПДК не зафиксировано", - сказали в пресс-службе.

Прокуратура Астраханской области также начала проверку после массовых сообщений в СМИ о запахе газа.

"Прокуратура начала проверку по публикациям в СМИ о том, что жители Астрахани массово жаловались ночью на запах газа", - сказали в пресс-службе ведомства.

Также, по данным МЧС, для выявления источника запаха газа выезжала служба радиационно-химической разведки, был проведен забор воздуха на предмет содержания концентраций вредных веществ. Превышения ПДК также не зафиксировано. В Главном управлении МЧС России по области работает межведомственный оперативный штаб, ситуация остается на контроле.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС пока не прокомментировали, были ли обращения в скорую из-за запаха газа.

Также жители Астрахани жаловались, что не могли дозвониться по телефону "112". В МЧС это объяснили огромным количеством звонков: с 21:25 до 02:42 в центр обработки вызовов "112" поступило 2783 звонка, связанных с разными ситуациями.

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