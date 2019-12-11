В Пятигорске восстановили водоснабжение после аварии

ПЯТИГОРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили водоснабжение в Пятигорске, в котором из-за прорыва одной из двух веток трубопровода, питающих город, без воды остались 150 тыс. человек. Об этом сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"После аварии на Кубанском водоводе снабжение Пятигорска восстановлено. Правда, отмечаются единичные звонки в службу 112 с жалобами на отсутствие воды, которое, по словам специалистов, возможно, связано с воздушными пробками в системе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осталась одна проблемная территория. "Это часть поселка Нижнеподкумского. Водоканал разбирается, в чем дело, а тем временем в поселок будет организован подвоз воды автоцистернами", - говорится в сообщении.

Авария на водопроводе в Пятигорске во вторник оставила без воды 150 тыс. человек. В зону отключения попали 15 школ, 12 детских садов, две больницы, администрация города.