МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Московского комсомольца" со 100-летием газеты. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Этот большой, впечатляющий юбилей - прекрасная возможность вспомнить о многих поколениях талантливых журналистов, публицистов и литераторов, которые стояли у истоков создания газеты и заложили замечательные традиции преданного, подвижнического служения избранному делу, - отметил Путин. - Важно, что вы с уважением относитесь к богатейшему творческому, идейному наследию своих предшественников, воплощаете в жизнь разнообразные и неизменно интересные проекты, планы, инициативы".

По словам президента, газета сохраняет "юношеский задор и особую, позитивную энергетику и по праву считается одним из признанных лидеров печатных СМИ в России", несмотря на свой возраст.

"Убежден, что издание и впредь будет успешно развиваться, оставаться востребованным для самого широкого круга читателей. Залог этому - ваш дружный коллектив профессионалов-единомышленников, искренне любящих свою работу", - добавил глава государства.

"Московский комсомолец" - российская общественно-политическая газета. Была основана 11 декабря 1919 года под названием "Юный коммунар". Первым главным редактором стал Леопольд Авербах. По состоянию на 10 декабря 2019 года были выпущены 28 тыс. 147 номеров газеты.