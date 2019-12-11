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МЧС и Минприроды проверят и поставят на учет все зоны подтопления в России

Заместитель главы МЧС Павел Барышев отметил, что это позволит избежать повторения летней трагедии в Иркутской области, где из-за сильного паводка погибли 26 человек

ТОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. Все зоны подтопления в России будут проверены и поставлены на учет МЧС и Министерством природных ресурсов и экологии РФ, рассказал в среду журналистам в Томске заместитель главы МЧС Павел Барышев. По его словам, это позволит избежать повторения летней трагедии в Иркутской области, где из-за сильного паводка погибли 26 и пропали без вести четыре человека.

"Планы [по предупреждению подобных ситуаций] касаются в первую очередь таких зон затопления. Они имеются по всей России. И чтобы это не повторялось в других субъектах РФ, наше министерство сынициировало вместе с Минприроды [меры, согласно которым] эти зоны затопления, подтопления будут пересматриваться и ставиться на учет", - сказал Барышев.

По его словам, учет таких территорий велся и прежде, но теперь подходы к нему будут скорректированы на фоне катастрофического затопления в Тулуне и Нижнеудинске.

Замминистра добавил, что на пострадавших от паводка территориях Иркутской области сохраняется сложная ситуация. "Там нужно будет еще дополнительно оказывать помощь в восстановлении жилья. 20 [декабря] в Иркутскую область еще раз комиссия вылетает, на месте еще раз будем решать все вопросы", - сказал Барышев.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений признаны непригодными для проживания.

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