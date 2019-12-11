Опрос: треть работодателей не планируют выплачивать премии сотрудникам к Новому году

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Треть российских работодателей не планируют выплачивать своим сотрудниками премии по итогам года и только 16% работодателей премируют всех своих работников. Такая информация содержится в исследовании портала Superjob, имеющемся в распоряжении ТАСС.

По итогам года только 16% работодателей планируют премировать всех сотрудников. В каждой пятой компании (20%) премии выплатят выборочно: только определенным сотрудникам или отделам. "Не будет годовых премий в 34% компаний", - говорится в сообщении.

В 2018 году 41% работодателей не планировали выплачивать премии, порядка 21% планировали премировать всех сотрудников и 24% премировать выборочно.

Опрос среди работников показал, что примерно 59% не ожидают годовую премию, около 29% рассчитывают на ее получение и 12% затруднились с ответом. В 2018 году только 26% работников ожидали получить премию и 67% не ждали денежного вознаграждения по итогам работы за год.

В пресс-службе Superjob пояснили, что первый опрос проводился с 25 ноября по 9 декабря среди 500 представителей российских компаний, ответственных за подбор персонала. Второй был проведен со 2 по 7 декабря среди 2,5 тыс. респондентов.