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Любимое платье принцессы Дианы продали за $313 тыс. на лондонском аукционе

По данным аукциона Kerry Taylor, его купил некий "Британский институт"

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Темно-синее бархатное вечернее платье принцессы Дианы (1961-1997), оставшееся в понедельник непроданным на лондонском аукционе Kerry Taylor, все же нашло покупателя. Наряд, в котором леди Ди поразила Белый дом, танцуя с актером Джоном Траволтой в 1985 году под музыкальный хит ленты "Лихорадка субботнего вечера" (Saturday Night Fever, 1977), приобрел сутки спустя некий "Британский институт" за £264 тыс. ($313,6 тыс.).

Согласно сообщению аукционеров, платье вызвало большой интерес и у коллекционеров из США, однако британцы перебили их цену, чему был рад продавец, "надеявшийся, что наряд останется в Соединенном Королевстве".

Наряд Дианы, созданный кутюрье Виктором Эдельштейном, вызвал восторженные отзывы, и платье стало у принцессы одним из самых любимых. Леди Ди была в нем минимум еще на четырех важных торжествах, в том числе во время визита в Австрию в 1986 году. Кроме того, именно в этом длинном платье ее запечатлел на фотопортрете известный мастер лорд Сноуден, бывший супруг принцессы Маргарет, младшей сестры королевы Великобритании Елизаветы II.

В июне 1997 года, за два месяца до гибели в автокатастрофе в Париже, Диана выставила ставший уже культовым наряд на торги за $128 тыс., намереваясь перечислить все вырученные средства в фонд борьбы со СПИДом. Он был приобретен женщиной-предпринимателем из Флориды Морин Данкель, которая владела им вплоть до своего банкротства в 2011 году. Она решила продать наряд на аукционе, однако покупателя на нашлось. И лишь два года спустя один британец приобрел его для своей супруги за $285 тыс.

Диана - с 1981 по 1996 год супруга наследника британского престола принца Чарльза - погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже, в туннеле под мостом Альма, когда автомобиль, в котором она ехала, на большой скорости врезался в одну из опор. Помимо Дианы в той аварии погибли находившиеся в автомобиле сын египетского миллиардера Доди аль-Файед и водитель Анри Поль.

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Великобритания
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