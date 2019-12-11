Исследование: доля россиян, делающих покупки онлайн, за последние пять лет удвоилась

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Доля россиян, делающих покупки онлайн, за последние пять лет увеличилась в два раза, до 40%. Об этом говорится в исследовании "Яндекс.Маркета" и агентства GfK Rus, которое проводилось в городах с населением от 100 тыс. человек в возрасте 16-55 лет.

"Доля россиян в возрасте от 16 до 55 лет, делающих покупки в интернете, выросла на десятую часть. Теперь она составляет уже 42% - в два раза больше, чем в 2015 г.", - говорится в исследовании.

По данным экспертов, респонденты называют основной причиной покупок в интернет-магазинах попытку рациональным способом распорядиться своими деньгами и временем. "Около 60% опрошенных называют преимуществом возможность сравнить цены и купить товар дешевле, чем в обычном магазине. Почти половина респондентов говорят о том, что им нравится, что можно изучить отзывы других людей, делать покупки в любом месте и в любое время и не тратить силы на поездки по магазинам. Каждый третий опрошенный сделал последнюю онлайн-покупку со смартфона или планшета. По сравнению с прошлым годом доля таких заказов выросла в полтора раза", - отмечается в исследовании.

Наиболее часто покупки в интернете совершают жители столицы (60%) и городов с населением свыше 500 тыс. человек (55%).

Средний чек и популярные категории товаров

Около 90% опрошенных делали заказы в российских интернет-магазинах, на интернет-площадках Китая делали заказы 73% респондентов. Онлайн-площадки других стран выбрали не более трети респондентов (29%).

Чаще всего в интернете покупают одежду (46% опрошенных), средства по уходу за телом (43%), декоративную косметику и парфюмерию (37% опрошенных), лекарства и БАД (35%), а также смартфоны, планшеты и аксессуары, игрушки и товары для творчества, мелкую бытовую технику (по 35% соответственно).

Средний чек в российских онлайн-магазинах за последний год снизился на 8,5% (с 1,9 тыс. рублей до 1,7 тыс. рублей), а в китайских и других зарубежных магазинах - вырос (с 560 до 600 рублей и 2,5 тыс. рублей до 2,8 тыс. рублей соответственно).

При этом быстрее всего онлайн-спрос растет на товары повседневного потребления - на продукцию для ухода за маленькими детьми, еду и напитки, хозтовары, бытовую химию и посуду. "В 2019 г. эти товары заказывали на 30% больше опрошенных. Медленнее всего увеличивается спрос на декоративную косметику и парфюмерию (+4%), а также на мобильные устройства (+9%)", - говорится в исследовании.

Растет популярность оплаты покупок банковской картой

В исследовании отмечается, что, если два года назад банковской картой при совершении покупки воспользовалась хотя бы раз за год половина покупателей, то в этом году уже почти две трети. Доля респондентов, которые назвали этот способ наиболее удобным, выросла за год с 25% до 27%. "Больше всего людей называют предпочтительным способом оплаты расчет по карте при получении товара, и их доля растет: в прошлом году так ответили 36% покупателей, в этом - 43%. Воспользовались этим способом - 48% опрошенных", - указывают аналитики.

Самым распространенным способом доставки товаров стал самовывоз из магазина, пункта выдачи или постамата. "Хотя бы одним из этих вариантов пользовались больше 90% опрошенных. Посылки в постаматах получает пока сравнительно небольшая часть онлайн-покупателей, однако их доля растет - в этом году она превысила 20%. И если по результатам прошлогоднего исследования этот способ доставки называли предпочтительным 6,5% респондентов, то в этом - уже 11%. Другие популярные варианты доставки, наоборот, стали называть самыми удобными немного реже", - отмечается в исследовании.

Методология исследования

Исследование проводилось с помощью потребительской панели Gfk (выборка потребителей, репрезентативно представляющих рынок определенного товара), в которой к концу 2018 г. было зарегистрировано более 20 тыс. домохозяйств, согласных принимать участие в маркетинговых исследованиях на регулярной основе.

Опрос проводился среди аудитории в возрасте 16-55 лет в городах с населением от 100 тыс. человек методом онлайн-опроса по почте. Респонденты должны были совершить не менее одной покупки в течение последних 12 месяцев.