В американской компании сотрудникам выплатили $10 млн в качестве подарка

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Руководство американской строительной компании потратило около $10 млн на бонусные выплаты своим сотрудникам в качестве благодарности за выслугу лет. Об этом сообщила телекомпания СNN.

Сюрприз ожидал коллектив фирмы на ежегодной вечеринке по случаю предстоящих праздников. Перед ее началом каждому из 198 работников был выдан красный конверт, о содержании которого никто из них не догадывался. "Когда я открыла конверт, я не поверила своим глазам", - приводит телекомпания слова одной из сотрудниц.

Внутри каждого из концертов лежал чек на разную сумму - в зависимости от количества проведенных в компании лет. Так, начинающие сотрудники получили в качестве подарка не менее $100, в то время как самый опытный работник получил единовременную выплату в размере $270 тыс.

По информации СNN, руководство приняло такое решение, потому что благодаря усердному труду своих сотрудников была достигнута цель по строительству недвижимости общей площадью более 20 млн квадратных футов (более 1,8 млн кв. м). "Мы хотели отблагодарить наших сотрудников за достигнутую цель, - приводит телекомпания слова президента компании. - Мы не хотели размениваться по мелочам".