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В ГИБДД сообщили о снижении количества ДТП с начала года

Всего было зафиксировано чуть больше 152 тыс. аварий

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах России сократилось более чем на 3% с начала этого года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин.

"На сегодняшний день [с начала года] в нашей стране зафиксировано чуть больше 152 тыс. ДТП. Это на 3,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он.

По его словам, в этих ДТП получили травмы 195 тыс. человек, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 2,5%, а погибло 15,6 тыс. участников аварий, это на 8% ниже показателей прошлого года.

"Мы считаем, что эта цифра, конечно, велика. Но есть прогресс, и мы движемся в совершенно правильном направлении в достижении цели, обозначенной национальным проектом "Безопасные и качественные дороги" и федеральным проектом "Безопасность дорожного движения", - заключил Понарьин.

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