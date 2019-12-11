ВЦИОМ: более половины россиян не слышали об акциях протеста за последний месяц

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Свыше половины опрошенных россиян (54%) ничего не слышали об акциях протеста или митингах в стране за последний месяц. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины россиян (54%) ничего не слышали об акциях протеста или митингах в стране за последний месяц. Только каждый десятый заявил, что хорошо информирован о подобных акциях (8%). Уровень содержательной информированности выше среди респондентов в возрасте 18-24 лет (16%)", - говорится в исследовании.

Большинство респондентов считают маловероятными массовые акции в своем городе против падения уровня жизни или в поддержку своих прав и свобод. Кроме того, менее четверти опрошенных (24%) готовы лично принять участие в протестах.

"При тестировании отношения респондентов к допустимости различных форм протестной активности, более половины (53%) заявили о неприемлемости для них ни одной из предложенных форм участия", - отметили во ВЦИОМ. При этом треть участников опроса (33%) заявили, что для поддержки акций протеста готовы подписать петицию, 14% - лично принять участие в шествии, 8% - распространять листовки или информацию в интернете.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 декабря 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.